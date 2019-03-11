İki ülke daha seferleri askıya aldı, THY ‘takip ediyoruz’ dedi

Etiyopya’da dün Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından bu modeldeki uçaklarının uçuşlarını durduran Çin'den sonra Etiyopya ve Endonezya da seferleri durdurduğunu açıkladı. Filosunda 11 adet bu modelde uçak bulunan THY’dense ‘gelişmeleri takip ediyoruz’ açıklaması yapıldı.

Etiyopya’da dün sabah saatlerinde Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından ilk olarak Çin, daha sonra da Endonezya ve Etiyopya sözkonusu modeldeki uçakların ticari seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamalarda bu modeldeki uçakların incelemeye alınacağı ve temize çıkana kadar uçuşlarının yasaklanacağı vurgulandı.

Filosunda 11 adet Boeing 737 Max 8 modeli bulunduğu belirtilen Türk Hava Yolları’ndan (THY) ise “gelişmeleri takip ediyoruz” açıklaması geldi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili yolcularımız Boeing 737 MAX operasyonları ile ilgili olarak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz" dedi.

Sevgili Yolcularımız Boeing 737 Max operasyonları ile ilgili olarak uçak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz. Saygılarımızla — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 11 Mart 2019

Dün Etiyopya’da yaşanan kazadan önce geçen ekim ayında da Endonezya'da Lion Havayolları’na ait bir Boeing 737 Max 8 modeli yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra düşmüştü.

