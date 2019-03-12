ABD Havacılık Dairesi, 6 ayda iki kez düşen Boeing modeline olur verdi

Endonezya ve Etiyopya’daki kazaların ardından birçok havayolu şirketi Boeing 737 Max tipi uçakların seferlerini durdururken, ABD Federal Havacılık Dairesi’nden bu modeldeki uçakların ‘sefere elverişli’ olduğu açıklaması yapıldı.

ABD Federal Havacılık Dairesi, pazar günü Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağının düşerek 157 kişinin ölümüne yol açmasının ardından Boeing 737 Max tipi uçaklarla ilgili açıklama yaptı. Daire Boeing 737 Max model uçakların “sefere elverişli” olduğunu söyledi.

Kazanın ardından Çin yerel havacılık şirketlerine bu model uçakların uçuşunu askıya almaları talimatı vermişti. Ardından Etiyopya, Endonezya ve son olarak da Hindistan’da iki havayolu şirketi Boeing 737 model uçakların seferlerini durdurduklarını açıklamıştı.

Filosunda 11 adet Boeing 737 Max bulunan Türk Hava Yolları ise konuyu yakından takip ettiklerini ve şirketle temas halinde olduklarını belirtmişti.



Boeing’in yeni ve çok satan modeline ilişkin endişeler, Ekim ayında Endonezya’da ve pazar günü Etiyopya’da iki uçağın düşmesi ve toplam 346 kişinin ölmesinin ardından artmıştı.

ABD Federal Havacılık Dairesi tarafından dün yapılan açıklamada, iki kazada benzerliklere işaret eden bazı haberlerin olduğu ancak bu konuda herhangi bir yargıya varmak için çok erken olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtilen açıklamada, herhangi bir sonuca varmak için henüz dairenin elinde bir veri olmadığı ifade edildi.

BOEING YAZILIMINI GÜNCELLEYECEK

Öte yandan ABD Federal Havacılık Dairesi, Boeing şirketine yazılım ve manevra sistemini güncellemesi, eğitim gerekliliklerini ve uçuş personeli için kullanım kılavuzunu tamamlaması için Nisan ayına dek süre verdi.

Boeing’den yapılan açıklamada ise uçuş kontrol yazılımının yeni sürümünün “önümüzdeki haftalarda” sunulacağı belirtildi.

ABD Federal Havacılık Dairesi temkinli bir açıklama yapmayı tercih ederken, Çin, Endonezya ve Etiyopya ABD şirketi Boeing’in en popüler modellerinden biri olan 737 Max’ın ticari uçuşlarını önlem olarak askıya aldı. Hindistan’da da Jet Havayolları ve Spicejet adlı iki havayolu şirketi filolarında bulunan toplam 17 Boeing 737 Max tipi uçakların seferlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

