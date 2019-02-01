Pompeo duyurdu: ABD yarından itibaren INF'ye uymayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ile INF anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yarından itibaren askıya aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) doğan yükümlülüklerini yarından itibaren askıya aldıklarını açıkladı.

Pompeo yaptığı açıklamada Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na bağlılıklarının 2 Şubat tarihi itibariyle sona ereceğini bildirdi. Anlaşma, her iki tarafın da Avrupa'da karaya kısa ya da orta menzilli füze konuşlandırmasını yasaklıyor.

ABD, Rusya’nın son geliştirdiği füze sistemlerinin anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürerek INF’den çekileceğini duyurmuştu.

Pompeo bugün yaptığı açıklamada, Rusya’ya anlaşmadan çekildiklerine dair resmi bildirimin daha sonra yapılacağını ifade ederek, Moskova anlaşmaya uymaya geri dönmezse INF’nin altı ay içinde fesholacağını söyledi. ABD'nin silahlanmanın kontrolü konusunda Rusya ile müzakerelere devam edeceğini söyleyen Pompeo, "Uzlaşmaya döneceklerini umuyoruz" diye konuştu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada "ABD'nin INF Anlaşması'na bağlı yükümlülüklerini askıya aldığını ve anlaşmadan çekilme sürecini başlattığını" kaydetti. Trump ABD'nin Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği iddiasına konu olan tüm füze sistemlerini yok etmemesi durumunda altı ay içinde anlaşmanın fesholacağını belirtti.

Trump açıklamasında "Kendi askeri karşılık verme seçeneklerimizi geliştirmeye ve Rusya'nın bu yasadışı uygulamasından askeri avantaj sağlamaması için NATO ile ve diğer müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Rusya 1987 yılından beri yürürlükte olan anlaşmayı ihlal ettiğine dair Washington'un iddiasını reddediyor.

ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson iki hafta önce yaptığı açıklamada 2 Şubat tarihi itibariyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmeyi planladıklarını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl ekim ayında Rusya'nın anlaşmaya uymadığını iddia ederek ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD’nin INF’den çekilmesi durumunda ülkesinin buna karşılık vereceğini söylemişti.

ABD’nin INF’den çekilmesi Rusya’da iki ülke arasında 2010'da imzalanarak 2011 yılında yürürlüğe giren Yeni START anlaşmasının da yenilenmeyeceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

