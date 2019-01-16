ABD, nükleer silahlanmayı kısıtlayan anlaşmadan çekiliyor

ABD, Rusya ile kısa ve orta menzilli nükleer silahlarının kaldırılmasını öngören anlaşmadan 2 Şubat'ta çekileceğini açıkladı.

ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson, 2 Şubat tarihi itibariyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmeyi planladıklarını duyurdu.

Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın devamı konusunda yeterli uyumu göstermediğini belirten Thompson, ABD'nin 2 Şubat tarihi itibariyle INF'den tamamıyla çekilmeyi planladığını duyurdu.

Tek taraflı gerçekleşecek çekilme sürecinin bütünüyle tamamlanabilmesi için ABD'nin önünde 6 ay gibi bir süreyi olduğu belirtiliyor.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, ABD ile Rusya arasında, iki ülkenin de kısa ve orta menzilli nükleer silahlarının kaldırılması ve üretimlerinin yasaklanması amacıyla 1987 yılında Washington'da imzalandı.

ABD Başkanı Donlad Trump Ekim ayında Rusya'nın anlaşmaya saygı göstermediğini iddia ederek ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı. Putin ise ABD’nin INF’den çekilmesi durumunda ülkesinin buna karşılık vereceğini söylemişti.