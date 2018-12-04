ABD'den Rusya'ya nükleer anlaşması için 60 gün süre

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini açıkladı. Bugün NATO tarafından yapılan açıklamada da Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği öne sürülmüştü.

ABD, Rusya'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor, yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doğrudan tehdit" açıklamasında bulundu.

RUSYA: İHLAL OLMADIĞINI ABD DE BİLİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması’nı sıkı bir şekilde uyguladığını belirtti. Zaharova, "Rusya, anlaşmadaki hükümlere sıkı bir şekilde uyuyor ve Amerikan tarafı bunu biliyor" dedi.

NATO'DAN AÇIKLAMA

Bugün, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yapılan ortak açıklamada NATO müttefiklerinin Rusya'nın geliştirdiği yeni füze sisteminden endişe duyduğu ve bununla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın ihlal edildiği öne sürülerek, Rusya'ya "şeffaf ve doğrulanabilir" bir şekilde INF Anlaşması'na uyma çağrısında bulunuldu.

ABD'nin INF Anlaşması'na "tam olarak uyduğunun" iddia edildiği açıklamada, ABD'nin anlaşmaya uyarken Rusya'nın ihlal etmesinin "sürdürülebilir" bir durum olmadığı belirtildi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), ABD ile Rusya arasında, iki ülkenin de kısa ve orta menzilli nükleer silahlarının kaldırılması ve üretimlerinin yasaklanması amacıyla 1987 yılında Washington'da imzalandı.

ABD Başkanı Donlad Trump Ekim ayında Rusya'nın anlaşmaya saygı göstermediğini iddia ederek ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamıştı. Putin ise ABD’nin INF’den çekilmesi durumunda ülkesinin buna karşılık vereceğini söylemişti.