Nikaragua hükümeti eylemler sırasında tutuklanan muhalifleri serbest bırakacak

Nikaragua hükümeti ülkede eylemler sürecinde tutuklanan muhalifleri serbest bırakmayı kabul etti. Nikaragua yönetimi, eylemlerin ardından muhalefetle görüşmelere başlamıştı.

Nikaragua hükümeti muhalefetle görüşmelerin hız kazanması için, tutuklu muhaliflerin 90 gün içerisinde serbest bırakılmasını kabul etti.

BBC'nin haberine göre geçtiğimiz Nisan ayında başlayan eylemlerin ardından 700 kişi gözaltına alınmıştı. Varılan anlaşmaya göre katıldığı eylemler sebebiyle tutuklanan muhalifler serbest kalacak.

ABD VE AB'YE YAPTIRIMLARI KALDIRMA ÇAĞRISI

Hükümetle muhalefet arasındaki anlaşma ABD ve Avrupa Birliği'nin Nikaragua'ya getirdiği yaptırımların kaldırması için çağrı yapılmasını da içeriyor.

Çağrıda yaptırımların ülkenin kırılgan kesimlerine zarar verdiği, insani, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi zorlaştırdığı söyleniyor.

Nikaragualı muhalifler, hükümetten istifa ederek erken seçime gitmesini talep etmiş, hükümet bu talebi kabul etmemişti.

MUHALİFLER ABD TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Nikaragualı muhaliflerin, ABD ve AB tarafından desteklendiği biliniyor.

ABD, Nikaragua hükümetini "bölgesel tehdit" olarak nitelerken, Nikaragua yönetimi barışçıl tüm muhaliflerle görüşmeye açık olunduğunu duyuruyor.