Nikaragua'da hükümetle muhalifler arasında görüşmeler başladı

Nikaragua'da muhaliflerle hükümet arasında 'uzlaşı ve barış' görüşmeleri başladı. Tarafların dokuz maddelik bir eylem planında uzlaştığı aktarılıyor.

Nikaragua'da muhaliflerle Nikaragua hükümeti arasında "uzlaşı ve barış" görüşmeleri bugün başladı.

teleSUR'un haberine göre taraflar "barış ve diyalog" hedefiyle görüşmelere başlarken, ilk turda dokuz maddelik bir eylem planı belirlendiği aktarıldı.

Bu eylem planının müzakerelerin nasıl yürüyeceğini belirlediği aktarılıyor. Görüşmelerde hükümeti temsilen Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada bulunuyor.

Nikaragua ordusu da müzakere sürecine desteğini açıklarken, ordu açıklamasında "ülke için en iyi olanın bulunmasının acil gereklilik olduğu" söyleniyor.

NİKARAGUA'DA NE OLMUŞTU?

ABD destekli muhalifler, şiddet içeren sokak eylemleri gerçekleştirerek hükümet yanlılarına saldırmış, olaylarda onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Nikaragua hükümetine karşı olan ABD, durumun "bölgesel tehdit" yarattığını öne sürerek, müdahale girişiminde bulundu.

Barıştan yana olan muhaliflere diyalog çağrısı yapan hükümet, görüşmeyi kabul eden gruplarla müzakerelere başladı.