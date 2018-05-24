Nikaragua: Muhalefet müzakerelerle darbe yapmayı amaçlıyor

Nikaragua hükümeti, diyalog kararı alınan muhalefetin görüşmeler sırasında darbe girişimi için baskı uyguladığını duyurdu.

Nikaragua hükümeti, muhalefetin eylemlerinin ardından diyalog kurma kararı almıştı. Görüşmelerin durdurulmasından sonra açıklama yapan Nikaragua yönetimi, muhalefetin görüşmelerde darbe talebinde bulunduğunu duyurdu.

Muhaliflerin yeni bir kurucu meclis kurulmasını ve Nikaragua hükümetinin istifasını talep ettiğini bildiren yetkililer, ulusal diyalog kararının darbe amacıyla kullanıldığını açıkladı.

Açıklamada muhalefetin bütün taleplerinin "yumuşak darbe" çerçevesinde tasarlandığı söylendi.

Hükümet, görüşmelerin askıya alınmasına sebep olarak "bir partiye sahip olmayan muhalefetin mecliste çoğunlukmuş gibi taleplerde bulunmasını" gösterdi.

Nikaragua yönetimi ulusal diyalog sürecinin verimli olmadığını, görüşmeler sürerken eylemlerin devam ettiğini ve müzakere edilebilecek koşullar sunulmadığını aktardı.