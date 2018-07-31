ABD, Nikaragua hükümet görevlilerinin vizelerini askıya aldı

'Protestocular üzerindeki baskı'yı gerekçe gösteren ABD, Nikaragualı yetkililerin vizelerini askıya aldı.

Nikaragua Başkanı Daniel Ortega'nın erken seçime gidilmesi için referandum önerisini reddetmesini ve 'protestocular üzerindeki baskı'yı gerekçe gösteren ABD, Nikaragualı yetkililerin vizelerini askıya aldı.

ABD geçtiğimiz ay da üç Nikaragualı üst düzey devlet görevlisinin vizelerini askıya almış ve "bunun son olmayacağını" duyurmuştu. Beyaz Saray'dan dün erken saatlerde yapılan açıklamayla, "protestoculara karşı uygulanan şiddette sorumluluğu olan" yetkililerin vizelerinin askıya alınacağı duyuruldu.

'MUHALEFET YENİLGİYİ KABUL ETMİYOR'

Dün CNN'in İspanyolca kanalına röportaj veren Ortega, erken seçim önerisinin halk oylamasına sunulması düşüncesine itiraz etti. "Erken seçimin anlamı yok" diyen Ortega, ABD destekli muhalefetin nasıl olsa yenilgiyi kabul etmeyerek ülkeyi istikrarsızlaştıran eylemlere devam edeceğini vurguladı.

Muhalefetle diyalog kurmaya hala açık olduklarını belirten Sandinist lider, "Diyalog komisyonunu güçlendirecek koşulları nasıl yaratabileceğimize bakacağız ve bu iyi sonuçlar almamıza yardımcı olacak. BM Genel Sekreteri, çeşitli uluslararası örgütler ve Nikaragua Leopoldo Kardinali Brenes ile temas halindeyiz" diye konuştu.

BEYAZ SARAY, 'ORTEGA REJİMİ'Nİ KINADI

Beyaz Saray ise dün erken saatlerde, "ABD Nikaragua'da sürmekte olan şiddeti ve Ortega rejimi tarafından protestolar karşısında gerçekleştirilen insan hakları ihlallerini güçlü bir şekilde kınamaktadır" diyen bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray açıklamasında, Nikaragua'daki protestocuların "yolsuzluk karıştırılan seçimler ve muhalefet partileri ile bağımsız medya üzerindeki baskıyla geçen yılların ardından demokratik reform talep ettiği" öne sürüldü.

ABD, SANDİNİST PARTİ'YE DE SESLENDİ

Açıklamada Başkan Ortega ve Ortega'nın başkan yardımcılığı görevini yürüten eşi Rosario Murillo Zambrana "polisin uyguladığı şiddetten" sorumlu tutuldu.

İlginç bir nokta ise, yıllarca Nikaragua'yı kana bulayan ve Sandinistleri katleden ABD tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Sandinista Partisi'nin üyeleri de dahil olmak üzere, demokratik reform ve şiddetin sonlanması çağrısı yapan Nikaragua halkıyla birliktedir" denmesi oldu.