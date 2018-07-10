NATO Zirvesi’nde Makedonya’ya davet çıkması bekleniyor

Yunanistan’la isim krizini çözmeyi ve ülkenin ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmeyi kabul eden Makedonya, NATO Zirvesi’nden örgüte üyelik daveti bekliyor.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yarın ve öbür gün toplanacak olan NATO Zirvesi’nde Makedonya’ya üyelik için resmi davet gönderilmesi bekleniyor.

Yunanistan’ın 2008 yılında NATO üyeliğini isim ihtilafı nedeniyle veto ettiği Makedonya, Atina’yla anlaşmaya vararak ülkenin ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmeyi kabul etmişti. İsim değişikliği ülkeye NATO ve AB kapılarının açılması anlamına geliyor.

Ancak Makedonya’nın isim değişikliğinin vatandaşlar tarafından referandumla kabul edilmesi gerekiyor.

MEKTUPTA ÜLKE İSMİ ZİKREDİLMEYECEK

Yarın başlayacak olan NATO Zirvesi’nin gündemlerinden biri de Makedonya’ya üyelik daveti göndermek olacak. Henüz resmi olarak isim değişikliğini tamamlamamış olan Makedonya’ya gönderilecek davet mektubunda, ülke ismine yer verilmeyerek onun yerine “Üsküp hükümeti” ifadesinin kullanılacağı belirtiliyor.

NATO'DAN BALKANLAR'DA RUSYA'NIN ETKİSİNİ KIRACAK HAMLE

Makedonya’nın NATO üyesi olması Balkanlar’da Rusya’nın etkisini kıracak bir gelişme anlamına geliyor. Balkan ülkelerinden Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ ve Slovenya halihazırda NATO üyesi ülkeler.

Öte yandan sonbaharda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sırbistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Rusya’nın Üsküp Büyükelçisi Makedonya’nın NATO’ya üyelik hevesini eleştirerek NATO ile Rusya ilişkilerinin gerilmesi durumunda eski Yugoslavya Cumhuriyeti’nin bir parçası olan Makedonya’nın “meşru bir hedef” haline geleceği uyarısında bulundu.

