Yunanistan meclisinden Çipras'a Makedonya için güvenoyu

Yunanistan meclisi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a Makedonya'nın yeni ismi için yapılan oylamada güvenoyu verdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, mecliste yapılan oylamada Makedonya'nın yeni ismi için yapılan anlaşma konusunda güvenoyu aldı.

Oylamada Yeni Demokrasi, Çipras'a karşı oy kullanırken, Çipras'a karşı tasarı 153 "Hayır", 127 "Evet" oyuyla kabul edilmedi.

Yeni Demokrasi, Çipras'ın Makedonya'ya karşı "çok fazla taviz verdiğini" iddia ederek anlaşmanın iptalini istemişti.

Oylama sırasında meclis önünde Çipras'ın istifasını isteyenler tarafından eylem gerçekleştirildi.

Makedonya'nın ismi, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmişti, ancak Makedonya'nın Yunanistan'ın bir bölgesi olduğunu savunan milliyetçiler, ülkenin adında Makedonya geçmemesi gerektiğini öne sürüyor.