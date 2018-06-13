Makedonya'nın ismi değişti

Yunanistan Başbakanı Çipras, Makedonya hükümeti ile yapılan görüşmeler sonrası ülkenin isminin, 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirildiğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya hükümeti ile yapılan müzakereler sonucu bu ülkenin isminin, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirileceğini açıkladı.

Çipras, Yunanistan devlet televizyonu ERT'den halka seslenerek, son iki günde Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile yürüttüğü telefon görüşmelerinin ardından varılan anlaşmaya ilişkin detayları paylaştı.

Çipras, “Bu anlaşma Yunanistan'ın çıkarlarını tamamen güvence altına alıyor. Makedonya'yı daha önce ‘Makedonya Cumhuriyeti' olarak tanıyan 140 ülke bundan sonra ‘Kuzey Makedonya' olarak tanıyacak" dedi.