Makedonya parlamentosu isim değişikliğini onayladı

Makedonya Parlamentosu bugün, Yunanistan ile anlaşmaya varılan tartışmalı isim konusunda ülkenin adının ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak değiştirilmesini onayladı. Üsküp ile Atina’nın vardığı uzlaşmanın Makedonya’nın NATO ve AB üyeliği sürecini hızlandırması bekleniyor.

Geçen hafta Makedonya ve Yunanistan hükümetlerinin isim sorunu üzerine vardığı anlaşmanın ardından bugün Makedonya parlamentosu, ülkenin adını "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak onaylayan tasarıyı kabul etti.

Ana muhalefet partisi Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi tarafından boykot edilen oylama, 120 sandalyenin bulunduğu mecliste 69 oyla kabul edildi. Milletvekillerine konuşan Başbakan Zoran Zaev, Üsküp ve Atina’nın "onurlu ve kabul edilebilir" bir karara vardığını söyledi.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ise "zarar verici" bulduğu anlaşmayı her ne olursa olsun imzalamayacağını duyurmuştu.

Makedonya 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılmıştı, ancak ülkenin "Makedonya" ismini kullanması Yunanistan tarafından istenmiyordu. İki ülke arasındaki isim krizi 1991'den beri sürüyordu.

Yunanistan tarafından NATO ve Avrupa Birliği üyeliği süreci de aynı gerekçeyle engellenen Makedonya’nın bu anlaşma ile tartışmalı üyelik konularını da çözdüğü belirtiliyor.

Ancak bunun bölgesel barışa hizmet etmeyeceği, aksine Balkanlar'daki NATO saldırganlığına yeni bir boyut katacağı düşünülüyor.