Merkel: 'Önce Amerika' derseniz kimse inanmaz

Davos Zirvesi'nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği'ni hedef alarak, 'birlikte hareket etme' çağrısında bulundu.

İsviçre'de devam eden Davos Zirvesi'nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sloganına göndermede bulunarak "'Önce Amerika' derseniz daha sonra küresellikten bahsederseniz size kimse inanmaz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası sorunların "birlikte hareket ederek çözülebileceğini" belirten Merkel, “Şu anda çok taraflı sistemde aksamalar yaşıyoruz ve bu uluslararası düzen üzerinde önemli bir uyarıdır. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

Dün, Davos Zirvesi'ne uydu bağlantısı ile katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, zirveye katılan ülkelere Trump'ın "düşük vergi, ekonomik liberalizm ve ticaret alanındaki reformlarını" aynen uygulamaları tavsiyesinde bulunmuştu.

'YENİ BİR FİNANSAL KRİZDEN KAÇINILMALI'

2008 yılında yaşanan finans krizinin bir daha yaşanmaması işin her önlemin alınması gerektiğine değinen Merkel, "Piyasaların istikrarlı bir finansal sektöre olan inancının henüz istenildiği seviyede değil. Dünyanın hala finansal krizin sancılarıyla uğraşıyor" dedi. Bankacılık krizinden sonra getirilen düzenlemelerin, bankaların daha iyi kontrol edilmesini sağladığını kaydeden Merkel, bu kontrollerden asla taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.

'AVRUPA ORDUSU NATO'NUN ALTERNATİFİ DEĞİL'

Avrupa Birliği’nin (AB) birçok konuda fikir birliğine sahip olmadığını belirten Merkel, "Avrupa ordusu"nun kurulması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Aachen Antlaşması'nı imzaladıklarına hatırlatarak, “Avrupa'nın güçlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. AB ordusu NATO’nun alternatifi veya rakibi değildir, aksine NATO’nun üzerindeki birçok ağır yükü alacaktır“ dedi.