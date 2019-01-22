Merkel: Yeni Almanya-Fransa anlaşması Avrupa ordusu için ilk adım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa ile bugün imzalanan kapsamlı işbirliği anlaşmasının Avrupa Ordusu için bir ilk adım olduğunu söyledi. Merkel, anlaşmayla iki ülkenin silah satışlarında da ortak yaklaşım benimseneceğini söyledi.

Almanya ile Fransa, tarihi Elysee Anlaşması'nın 56. yıldönümünde iki ülke arasındaki işbirliğini artırma hedefiyle yeni bir anlaşma imzaladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel anlaşmanın Avrupa Ordusu için atılan bir adım olma niyeti taşıdığını söyledi.

“Alman-Fransız İşbirliği ve Entegrasyon Anlaşması” başlığını taşıyan anlaşmanın imza töreni, bugün Almanya'nın Aachen kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla yapılıyor.

Anlaşmanın iki ülke arasında ekonomik, dış ve iç güvenlik, eğitim, kültür, araştırma ve teknoloji, iklim ve çevre gibi konuların yanısıra sınır bölgeleri arasında işbirliğini de kapsadığı bildiriliyor.

Merkel, Macron ile birlikte düzenlediği basın toplantısında “Yeni Fransız-Alman anlaşması Avrupa Ordusu için atılan bir adım olma niyetini taşıyor” dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, yeni anlaşmayla “ortak askeri kültür, ortak savunma sanayisi ve silah ihracatı konusunda ortak bir yaklaşım geliştirilmesini” benimsediklerini ifade etti.

Merkel, anlaşmaya göre iki ülkeden birinin topraklarına saldırı olduğunda birbirlerine askeri yardım da dahil destek vereceklerini belirtti.

Bugün imzalanan anlaşma 1963 tarihli Elysee Anlaşması’na dayanarak hazırlandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise yeni anlaşmanın amacının iki devletin “21. yüzyılda karşılaştıkları sorunlara karşı hazırlık ve işbirliğini artırmak olduğu” belirtildi.

