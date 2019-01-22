ABD'den 'çekilme' açıklaması: IŞİD'i yenilgiye uğrattık

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin koalisyon ülkeleriyle birlikte Suriye ve Irak'ta IŞİD'i 'yenilgiye uğrattığını' iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici bütçe krizinden nedeniyle federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos Zirvesi'ne heyet göndermeme kararı nedeniyle, konfransa uydu bağlatısı aracılığıyla katıldı.

'TRUMP'IN YAPTIĞINI YAPIN'

Trump'ın mevcut ekonomi politikaları ile ABD ekonomisinin her yıl yüzde 3'ün üstünde büyüdüğünü belirten Pompeo, çalışanların ücretlerinin arttığını ve kadın işsiz sayısının son 65 yılın en düşük oranında gerçekleştiğini öne sürdü.

Pompeo, zirveye katılan ülkelere Trump'ın "düşük vergi, ekonomik liberalizm ve ticaret alanındaki reformlarını" aynen uygulamaları tavsiyesinde bulundu.

'IŞİD'i YENİLGİYE UĞRATTIK'

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin konuşan Pompeo, ABD koalisyon ülkeleriyle birlikte Suriye ve Irak'ta IŞİD'i "yenilgiye uğrattıklarını" iddia ederek, "Daha yapılması gereken çok iş var. Sizin yardımınızla başaracağımızı biliyorum" dedi.

Yemen barış görüşmelerine değinen Pompeo, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bir görüşme yapacağını belirterek, Husileri geçen aralık ayında İsveç'in başkenti Stockholm'da yapılan barış anlaşmasına uymamakla suçladı. Pompeo, bazı Körfez Ülkeleri ve BM ile birlikte Yemen'de bir çözüme ulaşacaklarına inandığını kaydetti.