Yemen barış görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı

İsveç'te başlayan Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki Yemen barış görüşmelerinde tarafların uzlaşıya varamadığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta İsveç'te başlayan Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki Yemen barış görüşmelerinde Suudi Arabistan destekli Mansur Hadi hükümeti ile Husiler, Yemen’in Hudeyde şehrindeki çatışmaların son erdirilmesi konusundaki ilk anlaşma önerisini reddettiler.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre görüşmelerden edinilen bilgilere göre ilk taslak, Suudi liderliğindeki koalisyonun, İran destekli Husilerin Hudeyde'den çekilmesi karşılığında silah bırakmasını öngörüyordu. Çekilmenin ardından şehrin denetiminin geçici olarak Birleşmiş Milletler gücüne verilmesi öneriliyordu. Ülkeye giren neredeyse tüm gıda ve yardım malzemeleri liman şehri olan Hudeyde üzerinden sağlanıyor.

Görüşmelerin Yemen’ın üçüncü büyük şehri Taiz’de çatışmaların son erdirilmesine yoğunlaşmış durumda olduğu belirtiliyor.

'İKİ ŞEHİR ÜZERİNDE DURULUYOR'

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths önerinin yenileneceğini söyledi. Griffiths yaptığı açıklamada, “Eğer bu iki şehir konusunda uzlaşıya varabilirsek sanırım Yemen için büyük bir hizmet yapmış olacağız” ifadesini kullandı.

Yemen’de Husiler’e karşı Mansur Hadi hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 2015 yılından beri ülkeye hava saldırıları düzenliyor. Koalisyonun saldırıları ve kuşatması sonucu milyonlarca Yemenli açlık ve hastalık salgınlarıyla yüz yüze. 2015 yılından bu yana ülkedeki savaşta en az on bin kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.