Almanya'dan Suriye açıklaması: ABD daha kötü bir zaman seçemezdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin 'Trump bunun için daha kötü bir anı seçemezdi' değerlendirmesinde bulunurken, Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla Almanya'da bir merkez kurmayı planladıklarını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin kendisini “artık liberal demokrasiler arasında lider bir güç olarak görmediğini” belirterek, Trump yönetiminin politikaları karşısında “çok taraflılığı savunan bir ittifak” yaratma girişimlerinin bulunduğunu açıkladı.

Der Spiegel’e konuşan Maas, Kanada ve Fransa ile birlikte bu yönde somut adımlar atıldığının altını çizerek “Birçok Avrupalı ortağımız ile iletişim halindeyiz. Japon meslektaşlarımızla konuştuk, Avustralyalı mevkidaşım bu konuda beni aradı, Güney Afrika ilgilenmekte... Bunlar sadece birkaç isim. Talep oldukça önemli, bu yüzden şu anda ittifakı gizlendiği yerden çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

'SURİYE'DEN ÇEKİLMEK İÇİN DAHA KÖTÜ BİR ZAMAN SEÇİLEMEZDİ'

Uluslararası alandaki kararların alınması sürecinde “danışılacağımızı bilmiyoruz” diyen Maas şu şekilde konuştu: “Örneğin, ABD birliklerini Suriye’den çekeceğini duyurdu. Rotalarındaki bu ani değişiklikten daha önce haberdar edilmedik. Birleşmiş Milletler Suriye için siyasi bir süreç oluşturma içerisindeydi, anayasa komisyonu müzakereleri için uğraşmaktaydık ve işler aslında oldukça olumlu görünüyordu. Trump bunun için daha kötü bir anı seçemezdi.”

'ALMANYA'DA BİR GÜVENLİK MERKEZİ KURMAK İSTİYORUZ'

“ABD’nin Avrupa’dan da çıkabileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna ABD’nin kendisini “artık liberal demokrasiler arasında lider bir güç olarak görmediği” cevabını veren Maas, “Avrupalıların kendi güvenliklerini sağlamak adına daha fazla sorumluluk üstlenmeleri doğuştan gelen çıkarlarımız arasındadır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin (AB) güvenlik ve savunma politikalarını daha fazla geliştirdiklerini belirten Maas, 23 AB ülkesinin imzaladığı Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması’na (PESCO) işaret ederek, “Üye ülkeler ilk defa askeri yeteneklerini ortaklaştırma ve işbirliği içerisinde geliştirmeye istekli olduklarını dile getirdiler” dedi. Sürecin devam ettiğini belirten Maas, Almanya’da bu amaçla bir merkez kurmayı planladıklarını duyurdu.

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilme kararını değerlendiren Maas, “ABD ve Rusya ile her düzeyde görüşüyoruz. Anlaşmayı kurtarmak için her şeyi yapıyoruz” dedi.