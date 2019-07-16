KDHC: ABD'nin Güney Kore'yle tatbikat yapması müzakereleri etkileyecektir

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), ABD'nin Güney Kore'yle birlikte askeri tatbikata katılacak olmasının nükleer müzakerelerini etkileyeceğini belirtti.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), ABD'nin Güney Kore'yle birlikte askeri tatbikata katılacak olmasının nükleer müzakereleri etkileyeceği uyarısında bulundu.

AFP'de yer alan habere göre KDHC yönetimi, "ABD ve KDHC tarafından Panmunjom'da gerçekleştirilen üst düzey görüşmeden bu yana müzakere çalışmaları sürerken ABD'nin 19-2 Dong Maeng adlı ortak askeri tatbikata katılması müzakere sürecini etkileyecektir" açıklamasında bulundu.

ABD ve Güney Kore, ortak yapılması üzerine anlaşılan 19-2 Dong Maeng adlı askeri tatbikatın Ağustos ayına ertelendiğini duyurmuştu.