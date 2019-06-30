Trump ve Kim Jong-un sınırda buluştu: Sadece el sıkışıp merhaba diyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ziyareti sırasında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti sınırındaki silahsızlandırılmış bölgeye giderek Kim Jong-un'la görüştü. Trump sınırda yapılan görüşmede KDHC topraklarına adım attı.

Güney Kore'de temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" (DMZ) görüştü.

Sınırda yapılan görüşmede ABD Başkanı Trump, KDHC sınırını geçti.

Trump böylece KDHC'ye ayak basan ilk ABD Başkanı oldu.

Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye geçen ABD Başkanı Trump, KDHC lideri ile görüşeceğini duyurmuştu.

Trump görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "DMZ'ye gidiyoruz ve orada Kuzey Kore lideri Kim ile görüşeceğiz. Birbirimiz anlıyoruz. Yaptırımlar hala devrede, acelem yok" demiş, görüşmenin amacına ilişkin bir soruya ise Trump, "Sadece el sıkışıp merhaba diyeceğiz çünkü Vietnam'dan bu yana birbirimizi görmedik" cevabını vermişti.