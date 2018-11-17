İsrail'de hükümet krizi: Erken seçimden kaçınmalıyız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifasının ardından hükümet ortakları arasında gündeme gelen erken seçim tartışmalarından 'kaçınılması' gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifasının ardından, ülkede gündeme gelen erken seçim tartışmalarından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Başbakan Benyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Eğitim Bakanı Naftali Bennett’e yakın kaynaklar dün erken seçime gidileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Liberman, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese tepki göstererek istifa etmişti. Liberman'ın istifasının ardından açıklama yapan Yahudi Evi Partisi, Liberman'ın yerine Bennett'in getirilmesi durumunda partinin koalisyondan ayrılacağı açıklamıştı. Netanyahu hükümetini azınlık durumuna düşürecek bu hamle ile birlikte erken seçim çağrılarında bulunulmuştu.

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon ve İsrail İçişleri Bakanı Arye Deri erken seçim talebinde bulunmuştu.