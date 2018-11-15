İsrail İçişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya erken seçim çağrısı

İsrail İçişleri Bakanı Arye Deri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrı yaparak, Avigdor Liberman'ın istifası sonrası erken seçim istedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, dün yaptığı açıklamayla görevinden istifa etmişti.

Liberman'ın istifası sonrasında İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seçim çağrısında bulundu.

İsrail İçişleri Bakanı Arye Deri de bu çağrıyı yineleyerek, Netanyahu'dan erken seçim talep etti.

'İSTİKRARLI HÜKÜMET KURULAMAZ' DEMİŞLERDİ

Seçime gitmenin "ülke için en iyisi" olacağını söyleyen Deri, seçim tarihinin öne çekilmesini istedi.

Kahlon'un açıklamasında Liberman'ın istifasının ardından istikrarlı bir hükümet kurulmasının mümkün olmadığı söylenmişti.

Yahudi Evi partisiyse Liberman yerine İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in getirilmesini öneriyor.

HÜKÜMETTE KİMLER VARDI?

İsrail meclisinde en büyük çoğunluk Netanyahu'nun partisi Likud'un elinde. Ancak Likud 120 koltuğun yalnızca 30'una sahip. Koalisyon toplamda 6 partiden oluşuyor.

Liberman'ın elinde 5 koltuk bulunduran partisi Yisrael Beyteynu (İsrail Bizim Evimiz), koalisyondan ayrıldı. Böylece Netanyahu'nun koalisyonu 66 vekilden 61 vekile geriledi.

Bennett'in 8 koltuğa sahip partisi Yahudi Evi, Bennett İsrail Savunma Bakanı olmazsa koalisyondan ayrılacağını duyurdu. Buna karşılık diğer partiler erken seçim talep etmeye başladı.