İsrail Savunma Bakanı Liberman istifa etti

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifa etti. Yahudi Evi Partisi, İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'i İsrail Savunma Bakanlığı'na önerdi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifa ettiğini duyurduğu yönünde haberler basında yer aldı.

Liberman basın toplantısı düzenleyerek istifasını açıkladı. Yahudi Evi, Liberman yerine İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'i öneriyor.

YAHUDİ EVİ'NDEN 'BENNETT' ÇAĞRISI

Yahudi Evi Partisi, Liberman'ın istifası durumunda İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in İsrail Savunma Bakanı olmasını istediğini açıkladı.

Bennett Batı Şeria'nın ilhakı için yaptığı açıklamalarla ve Filistinli sivillerin öldürülmesini savunmasıyla biliniyor.

Lübnan'ın sivil altyapısının vurulması gibi önerilerde de bulunan Bennett, İsrail hükümetindeki en radikal isimlerden biri olarak tanınıyor.

LİBERMAN: TERÖRİSTLERE TESLİM OLUNDU

Liberman, Gazze'deki silahlı gruplarla yapılan son ateşkese karşı olduğunu duyurarak, "Bu karar teröristlere teslim olunmasından başka şekilde yorumlanamaz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile pek çok konuda ayrıştıklarını aktaran Liberman, bu konular arasında Katar'ın Gazze'ye yardımlarına izin verilmesi olduğunu da söyledi.

"Katar parası Gazze'ye girdikten sonra nasıl kullanıldığını bilemeyiz" diyen Liberman, "Gazze'den atılan 500 rokete verdiğimiz yanıt yeterli değildi" diye konuştu.

İsrail hükümetinde herkesin "bahaneler bulduğunu" savunan eski İsrail Savunma Bakanı, bunun "uzun dönemli güvenliği etkileyeceğini" ifade etti.

LİBERMAN'IN PARTİSİ KOALİSYONDAN AYRILIYOR

Partisinin tamamının Gazze'de ateşkese karşı olduğunu duyuran Liberman, İsrail'in Türkiye politikasını desteklemediğini, "Türkiye'ye özür dilenmesinin yanlış olduğunu" söyledi.

İsrail'in son aylardaki politikalarını hatalı bulduğunu ifade eden Liberman, yeni bir seçim yapılmasını istedi.

İstifa eden Avigdor Liberman, partisinin koalisyondan ayrıldığını ilan etti.

YAHUDİ EVİ: YERİNE BENNETT GELMEZSE KOALİSYONDAN ÇEKİLİRİZ

Liberman'ın istifasının kesinleşmesinin ardından Yahudi Evi yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada Liberman'ın yerine Bennett'in getirilmesi durumunda partinin koalisyondan ayrılacağı açıklandı.

Yahudi Evi'nin koalisyondan ayrılması durumunda Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düşüyor.