İsrail istihbaratı: ABD saldırısı amacına ulaşamadı

İsrailli yetkililer, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısının amacına ulaşamadığını ve başarısız olduğunu dile getiriyor.

İsrail istihbaratı ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yaptığı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Ynet'in haberine göre İsrail istihbaratı değerlendirmesinde "Suriye'de kalan kimyasal silah stoklarının öldürücü hasar almadığı" ve Suriye Cumhurbaşkanı'nın "bunları yeniden kullanma konusunda caydırılamadığı" söylendi.

Suriye yönetimi ve Rusya, ülkede kimyasal silah bulunduğunu kabul etmiyor.

İsmi verilmeyen üst düzey bir İsrail savunma yetkilisi, ABD'nin yalnızca "karşılık verebildiğini gösterdiğini", ancak bunun dışında bir hedef varsa bunun "başarılamadığını" söyledi.

Başka bir istihbarat yetkilisiyse ABD Başkanı Donald Trump'ın "Görev Tamamlandı" açıklamasının hiçbir temeli olmadığını bildirdi.

İsrail açıklamalarında Suriye hava kuvvetlerinin saldırıdan hasar almadığına da dikkat çekildi.