'Trump Pentagon'un kısıtlamalarına boyun eğdi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye saldırısında Pentagon'un kısıtlamalarını kabul etmek zorunda kaldığı söyleniyor.

ABD'nin Suriye saldırısı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Pentagon arasında çatlaklar olduğu, Pentagon'un saldırıdan yana olmadığı söyleniyordu.

Wall Street Journal'ın haberine göre saldırı kararı alan Trump, Pentagon'un sınırlandırmalarına uymak zorunda kaldı.

Habere göre Suriye'ye karşı daha sert bir saldırıdan yana olan ABD Başkanı, danışmanları ve Pentagon ile birlikte gerçekleştirdiği gergin Beyaz Saray toplantılarının ardından istediğini alamadı.

MATTİS ÜÇ ÖNERİ SUNDU

Yazıda bu durumun ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in ABD yönetimindeki ulusal güvenlik ekibi üzerindeki etkisini gösterdiği söyleniyor.

Bunlardan en hafifinin yalnızca "kimyasal silah" üretimi yapılabilecek yerleri hedeflediği, ikinci seçeneğin aralarında ordu komuta merkezleri ve araştırma laboratuvarları da olan noktaları içerdiği, üçüncü seçeneğinse gerçekleştirilen saldırının üç katı büyüklüğünde olduğu kaydediliyor.

Trump'ın sunulan ilk iki seçeneği içeren karma bir planı kabul ettiği ve böylece 103 füzeli saldırının gerçekleştirildiği aktarılıyor.

TRUMP İRAN VE RUSYA HEDEFLERİNİ VURMAK İSTEDİ

Yazıya göre Trump, İran ve Rusya noktalarını da vurmak istedi. Buna karşın Pentagon bu konuda karşı çıkarak söz konusu hedeflerin vurulmamasını sağladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in de Trump ile aynı tarafta olduğu ve daha sert bir saldırıyı savunduğu kaydediliyor.

Mattis'in bu saldırılara gelebilecek karşılığın tehlikeleri sebebiyle Haley ve Trump'ı riskler konusunda uyardığı bildiriliyor.