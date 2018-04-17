'Beyaz Miğferler hastaneye geldi, kimyasal paniği yaratmaya çalıştı'

Beyaz Miğferler üyesinin Duma'da hastaneye gelerek kimyasal saldırı varmış gibi bağırdığı ve panik yarattığı bildiriliyor.

"Kimyasal saldırı" yaşandığı öne sürülen Duma'yı ziyaret eden Independent muhabiri Robert Fisk, bölgeden izlenimlerini aktardı.

"Duma harabelerinde gerçeği aramak" başlıklı bir yazı yazan Fisk, kasabada kimyasal saldırı yaşandığı iddialarını yalanladı.

'İDDİA YALAN, GÖRÜNTÜLER GERÇEK'

Suriye hükümetini suçlamak için kullanılan "kimyasal saldırı" videosunun "bütün şüphecilere rağmen gerçek olduğunu" iddia eden Fisk, bölgede yaptığı görüşmelere dayanarak videoda görülenin kimyasal gaz saldırısı değil, oksijensiz kalmış insanlar olduğunu öne sürdü.

Fisk'in görüştüğü Assim Rahaibani'ye göre çatışmalar ve havan atışları yüzünden tünellerde saklanan insanlar, oksijensiz kaldıkları için hastaneye tedavi olmaya geldiler.

'İSLAMCI GRUPLARIN UYDURDUĞUNU SÖYLÜYORLAR'

Fisk'in aktardığına göre bölgedeki insanlar, kimyasal gaz hikayelerine "asla inanmadıklarını" belirtiyorlar.

Duma'ya giden muhabirin görüştüğü sivillere göre bu iddialar İslamcı gruplar tarafından kaçabilmek için ortaya atıldı.

Yazıya göre bölgede kalan cihatçılar, sivillerin evlerine girerek onlarla birlikte yaşamaya başladı.

'KİMYASAL PANİĞİNİ BEYAZ MİĞFERLER BAŞLATTI'

Robert Fisk ile görüşen doktor Rahaibani, görüntülerin çekildiği hastanede o gün yaşananları aktardı.

Rahaibani, "Bütün doktorlar neler olduğunu biliyor" diyerek, olayın olduğu gün hükümetin bölgeye havan atışları yaptığını, uçakların Duma üzerinde görüldüğünü, bunlarla birlikte o gece toz bulutlarının rüzgarla birlikte insanların saklandığı sığınaklara girdiğini kaydetti.

Suriyeli doktora göre sığınaklarda oksijen yetersizliği yaşayan insanlar tedavi için hastaneye geldi. Bu sırada El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'den bir kişi hastaneye gelerek "Gaz!" diye bağırmaya başladı ve kimyasal saldırı paniği yarattı.

"Bundan sonra insanlar birbirlerinin üzerine su dökmeye başladılar" diyen Rahaibani, "Evet o video burada çekildi, video gerçek, ancak gördüğünüz insanlar gaz zehirlenmesi değil oksijen yetersizliği yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN BEYAZ MİĞFERLER ÜYELERİ KAÇTI'

Söz konusu videoya ilişkin şüphelerini dile getiren uzmanlar, kimyasal silaha maruz kalmış kişilerle hiçbir ekipmana gerek duymadan nasıl temas edilebildiğini sorgulamıştı.

Fisk, yazısında Beyaz Miğferler için "Tabii ki hikayeyi onların tarafından da dinlemeliyiz. Ancak bu burada olmayacak. Bir kadın bize Duma'daki bütün Beyaz Miğferler üyelerinin ana karargahlarını terk ettiğini ve silahlı gruplarla birlikte İdlib'e gittiğini söyledi" ifadelerini kullanıyor.

Kendisini "sivil savunma" grubu olarak tanıtmaya çalışan Beyaz Miğferler'in cihatçı örgütlerle işbirliği içerisinde olduğu, onlar adına propaganda ürettiği biliniyor.

'TÜRKİYE'DEKİ KAMPLARA ULAŞANLAR NASIL GAZ SALDIRISINDAN BAHSEDİYOR?'

Duma ziyaretinin ardından gözlemlerini aktaran Fisk, "Türkiye'deki kamplara ulaşan sığınmacılar nasıl Duma'da kimsenin hatırlayamadığı bir gaz saldırısından bahsediyor?" diye soruyor.

Fisk'e göre Duma'da İslamcılarla birlikte yaşamak zorunda kalan siviller, silahlı grupların sivillerin evlerini çalarak bombardımandan kaçmaya çalıştıklarını, İslam Ordusu'nun bölgeden ayrılmadan önce "ofislerini" yaktığını aktarıyor.