Roger Waters'tan Suriye saldırısına tepki

Pink Floyd’un kurucusu Roger Waters, Suriye'yi hedef alan saldırıya tepki gösterdi.

Pink Floyd’un kurucusu Roger Waters, Barcelona'da verdiği konserde yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Kimyasal yalanının kurgulayıcısı Beyaz Miğferler'e yalancı diyen Waters, "Beyaz Miğferler, sadece cihatçılar ve teröristler için propaganda malzemesi imal eden yalancı bir örgüttür. Eğer onların propagandasını dinleseydik, hükümetlerimizin Suriye'yi gidip halkın üzerine bomba yağdırmasını talep ederdik" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, bunun çok büyük bir hata olacağını vurgulayan Waters, yapılması gerekenin hükümetleri Suriye'yi bombalamaktan vazgeçirmek olduğunu belirtti.