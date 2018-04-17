OAN araştırması: Duma'da 'kimyasal saldırı' olmadı

OAN adına Duma'ya giderek inceleme yapan Pearson Sharp, kasabada kimyasal saldırı olmadığını, cihatçıların "Batılı güçlerin saldırması için" provokasyon yaptığını açıkladı.

ABD'li haber kuruluşu One American News (OAN), Suriye'de kimyasal saldırı iddialarını araştırdı.

OAN adına Duma'ya giden Pearson Sharp, bölgedeki incelemenin sonuçlarını açıkladı.

'UMUTSUZ MUHALİFLER BATI'NIN SALDIRMASI İÇİN UYDURDU'

Sharp, bölgede uzun süredir kalan sivillerle konuştuğunu, bu kişilerin "saldırı" olduğu gün olay yerine 50 metre uzaklıkta olduğunu ve "sıra dışı bir şey görmediklerini" belirtti.

ABD'li gazeteci konuştuğu herkesin "kimyasal saldırı" iddiasının "o sırada kasabayı işgal etmekte olan muhalifler tarafından tezgahlandığını", "uydurma" ve "düzmece" olduğunu söylediklerini aktardı.

Konuyla ilgili "Neden?" sorusunu sorduğu sivillerin "muhaliflerin umutsuz olduğunu" ve "Batılı güçlerin saldırması için" bu yalana başvurduklarını söyleyen Sharp, "bu bir fikir değil, bu propaganda değil, bunlar gerçekler" diyerek aktardığı bilgilerin Duma'daki sivillerden alındığını, ilk elden bilgiler olduğunu söyledi.

'ESAD HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?'

Pearson Sharp, İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi siyasilerin ve ana akım medyanın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile ilgili açıklamalarına ve aktarımlarına işaret ederek, sivillere "Esad hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu belirtti.

ABD'li muhabir, sivillerin "Esad'ı sevdiklerini", "ılımlı muhalif" diye bir şey olduğuna inanmadıklarını, kasabayı işgal eden cihatçıların sivillere yiyecek vermediğini, ilaç ve gıdayı kendilerine sakladığını ve insanların açlıktan ölmesine sebep olduklarını söyledi.

Sharp, cihatçıların kendilerini eleştirenleri öldürdüklerini, şikayet etmelerine izin olmadığını ve Duma'da yaşayanların Suriye ordusunun kasabayı kurtarmasından dolayı memnun olduğunu bildirdi.

ABD'li haber kuruluşu OAN, ABD Başkanı Donald Trump'a desteği ve Trump tarafından kaynak olarak kullanılmasıyla da biliniyor.

OAN'ın aktardıkları, Duma'yı ziyaret eden İngiliz Independent muhabiri Robert Fisk'in aktarımlarıyla tutarlılık gösteriyor.