İsrail gece boyunca Gazze’yi vurdu

İsrail dün Tel Aviv’de bir eve düzenlenen füze saldırısının ardından dün gece boyunca Gazze’ye bombardıman düzenledi. Hamas dün gece ilan edilen ateşkese bağlılığını açıklarken, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı 'ateşkes söylentilerinin doğru olmadığı'nı söyledi.

İsrail dün sabah Tel Aviv yakınlarında bir eve düzenlenen füze saldırısının ardından gece boyunca Gazze’ye bombardıman düzenledi.

Gazze’deki gruplar Tel Aviv’e düzenlenen saldırıyı üstlenmemişti.

Tel Aviv saldırısı İsrail’de Filistinli mahkumlara yönelik gardiyanların saldırısının ardından yapılmış, bir Hamas yetkilisi füze saldırısının bireysel bir eylem ya da yanlışlık sonucu düzenlenmiş olabileceğini açıklamıştı.

İsrail ile Gazze’deki gruplar arasında gerilim yükselirken, dün Hamas Gazze’deki gruplar ile İsrail arasında Mısır’ın arabuluculuğunda yerel saatle 22.00 itibariyle ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Ancak karşılıklı füze atışları gece boyunca devam etti.

İsrail ordusu Gazze’de Hamas lideri İsmail Haniyye’nin ofisi dahil olmak üzere 15 hedefi vurduklarını açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in hava saldırılarında en az 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu dün gece Gazze'den topraklarına 30 füze atıldığını açıklarken, Hamas ve İslami Cihat Hareketi’nin de içinde bulunduğu Gazze’deki gruplardan yapılan ortak açıklamada İsrail jetlerinin bombardımanına füze saldırısıyla yanıt verdikleri ifade edildi.

Saldırıların ardından Gazze’de okullar tatil edilirken sabah saatleri itibariyle Haaretz’e konuşan bir Hamas yetkilisi Gazze’deki Filistinli grupların ateşkese bağlılıklarını açıkladı.

Öte yandan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, İsrail ordu radyosuna verdiği demeçte “Hamas’ın İsrail vatandaşlarına saldırısının bedelini ağır ödeyeceği” ifadesini kullanarak ateşkes “söylentilerinin” doğru olmadığını söyledi.

İsrail’de 6 Nisan’da yapılacak erken seçimler öncesinde ABD’ye resmi ziyaret düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ziyaretini yarıda keserek ülkesine döneceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Netanyahu ile görüşmesinin ardından Suriye’nin İsrail işgali altındaki toprağı Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan kararı imzalamıştı.

