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Hamas: Gazze'de ateşkes sağlandı
Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu.
Pazartesi, 25 Mart 2019 23:32
Hamas'tan yapılan açıklamada, Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlandığı duyuruldu.
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