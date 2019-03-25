Hamas: Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu.
Pazartesi, 25 Mart 2019 23:32

 

Hamas'tan yapılan açıklamada, Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlandığı duyuruldu.