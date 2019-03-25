İsrail: Hamas’ın istihbarat merkezini vurduk

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre İsrail jetleri Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyor. Kentte patlama sesleri yükseliyor.

İsrail jetleri, akşam saatlerinde abluka altında bulunan Gazze’deki Hamas hedeflerine saldırdı. Saldırıyla birlikte kentten patlama sesleri yükseldi.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den Tel Aviv'e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, “İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim. Bu agresif davranışa cevap veriyoruz. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız” dedi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı.