Hamas: Tel Aviv'e füze saldırısını biz düzenlemedik

Bu sabah Tel Aviv’in kuzeyinde bir eve isabet eden füze saldırısıyla ilgili İsrail Hamas’ı suçlarken, Hamas suçlamaları reddetti.

Hamas, İsrail’in başkenti Tel Aviv’in kuzeyinde bir bölgeye bu sabah düzenlenen füze saldırısıyla bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Hamas yetkilisi, “Hamas dahil direniş hareketlerinin hiçbirinin Gazze’den düşmana roket atmak için bir çıkarı yok” ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, bu mesajın İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Mısır’a da iletildiğini söyledi.

Times of Israel’in haberine göre de Gazze İçişleri Bakanlığı 7 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

İsrail saldırının ardından Gazze sınır kapılarını kapatmış ve sınıra asker sevketmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD ziyaretini yarıda keserek ülkeye döneceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov sabahki füze saldırısının ardından artan gerilimin düşürülmesi için Mısır ve tüm taraflarla çalışma halinde olduklarını açıkladı.

Haaretz’e konuşan bir Hamas yetkilisi ise Gazze’deki hiçbir grubun saldırıyı üstlenmemesinin saldırının bireysel bir eylem ya da yanlışlık sonucu meydana geldiğine işaret ettiğini söyledi.

Hamas yetkilisi İsrail’in saldırıya karşılığının ölümlere yol açmaması ve yalnızca maddi hasar vermesi durumunda Gazze’deki direniş gruplarının karşılık vermekten kaçınacaklarını ifade etti.

Gazze’deki İslami Cihad örgütü ise yaptığı açıklamada Gazze’ye herhangi bir saldırı durumunda karşılık vereceklerini söyledi.