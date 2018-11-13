Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: İngiltere halkı sömürge statüsü için oy vermedi

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nden çıkış görüşmelerini eleştirerek, 'İngiltere halkı sömürge statüsü için oy vermedi' diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği'nden çıkış planına karşı isimlerden eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, daha önce müzakerelerde neredeyse tamamen teslim olunduğunu söylemişti.

Johnson, bu yöndeki açıklamalarını sürdürerek, "İngiltere halkı sömürge statüsü için oy vermedi" dedi.

İngiltere'nin görüşmelerin seyrini değiştirmek için gereken vakte sahip olduğunu ifade eden Johnson, "Hala daha iyi bir şey elde etmek için yeterli vaktimiz var" diye konuştu.

May'in planını yumuşak bulan Johnson, "Gümrük birliğinde ve Brüksel'in denetiminde kalmaya mahkum olacağız" ifadelerini kullanarak planı eleştirdi.

İngiltere ile AB arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldığı, ancak hala üzerinde uzlaşılamayan noktalar olduğu aktarılıyor.