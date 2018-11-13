İngiltere'nin AB'den çıkış anlaşması 'neredeyse hazır'

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamada İngiltere'nin AB'den çıkışı için yapılacak anlaşmanın 'neredeyse hazır' olduğu söylendi.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun İngiltere'nin AB'den çıkışı konusundaki baş müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin anlaşmanın "ana öğelerinin" İngiltere hükümetine sunulmaya neredeyse hazır olduğunu söyledi.

Financial Times'ın isminin açıklanmasını istemeyen diplomatlara dayandırdığı haberinde Barnier'in AB'nin birlikte kalan diğer 27 üyesinin bakanlarına, "Olası bir anlaşmanın parametreleri büyük ölçüde belirlendi ancak hala siyasi onay gerekiyor" dediği öne sürüldü.

'HENÜZ ANLAŞMA YOK'

Web Financial Group'un haberine göre, Barnier'in sözlerine ilişkin haberin ardından gazetecilerin ulaştıkları AB yetkilileri de, "Yoğun mezakere çabaları sürüyor; ancak, henüz bir anlaşmanın ortaya çıktığını söylemek zor" dediler.

İngiltere yaklaşık 43 yıllık AB üyeliğinden 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla ayrılma kararı almıştı. Referandumun ardından dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron’ın istifa etmiş, boşalan makama Theresa May gelmişti. Fakat May, hem zaman baskısı altında hem de partisi içindeki “sert” AB'den çıkış taraftarlarının eleştirilerinin hedefinde yer alıyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Son olarak temmuz ayında açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında ülkenin belirsiz bir süre için Gümrük Birliği içinde kalmasına kapı aralayan May, kabinesindeki iki AB'den sert kopuş yanlısı bakanın istifasıyla sarsıldı.

Referandum sürecinde İngiltere’nin AB’den ayrılması için yürütülen kampanyanın önde gelen isimlerinden AB'den Çıkış Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, May’in yeni yaklaşım açıklamasını takip eden günlerde istifalarını verdi.