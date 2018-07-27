Amazon, rekor düzeyde kâr elde etti

Son dönemde işçileri kötü koşullarda çalıştırmakla gündeme gelen ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar kâr elde ederek rekor seviyeye ulaştı.

Amazon, 2018'in ikinci çeyreğinde rekor kırarak 2,5 milyar dolarlık kâr elde etti. Amazon'un bu dönemde reklamlardan ve bulut bilişimden yüksek gelir elde ettiği belirtiliyor.

Amazon'un hisseleri borsa kapanışında yüzde 3 yükseliş gösterirken, şirketin hisse bedelinde yılın başından bu yana yüzde 50 artış yaşandı.

Şirketin Amazon Web Services (AWS) gibi bulut bilişim bölümlerinden kaynaklı gelirlerinin, normal e-ticaret gelirlerinden daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

Amazon'un uluslararası alanda ise 494 milyon dolar kayıp yaşadığı belirtilirken, şirketin finans müdürü Brian Olsavsky, Avrupa ve Japonya'da kârlarını artırdıklarını, ancak Hindistan başta olmak üzere çoğu ülkede “yatırım dönemi”nde kaldıklarını ifade etti.

E-ticaret şirketi Amazon, son aylarda işçileri kötü ve acımasız koşullarda çalıştırmakla gündeme gelirken, Almanya, Polonya ve İspanya'da Amazon işçileri daha iyi çalışma koşulları talebiyle şirketin “Prime Day” adlı kampanya gününde greve gitmişlerdi.

