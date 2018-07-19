Amazon grevinde üçüncü gün: İşçiler pes etmiyor

Dün dört büyük sendikanın yaptığı, İspanya Halkları Komünist Partisi'nin desteklediği çağrıyla işçiler ve Madrid halkı Amazon işçileriyle bir aradaydı. İspanya Halkları Komünist Partisi Astor Garcia da dayanışma ve destek için grev alanındaydı.

Amazon iş​çilerinin yanısıra, dört ​büyük sendikanın yaptığı ve İspanya Halkları Komünist Partisi (PCPE)'nin​de desteklediği çağrıya kulak veren işçiler ve Madrid halkı dün saat 13’te önceki gün yaşanan polis şiddetini ve g​reve yapılan baskıyı kınamak için bir araya geldi.

Önceki gözaltına alınan PCPE Madrid örgütü sekreteri ​Hugo Carrasco, yaptığı konuşmada polis şiddetinin hedefinin kendisi değil, Amazon işçileri ve işçi sınıfının mücadelesi olduğunu belirtti. Konuşmasında Yunanistan Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Partisi’ne yayınladıkları dayanışma mesajları için teşekkür eden Carrasco, işçi sınıfı dayanışmasının ulusal sınırları tanımadığını eklerken, dünya işçi sınıfının, hakları ve emekleri için mücadele eden Madrid’deki Amazon işçilerinin yanında olduğunu ekledi.

Oradaki mücadelenin sadece Amazon’la sınırlı olmadığını, bu mücadelenin seneler önce AB politikaları yüzünden Madrid çevresindeki fabrikaların kapatılıp yerini lojistik depolarına bırakmasıyla başlayan bir süreç olduğuna değinen Hugo Carrasco, bu sürecin sadece Amazon işçileri için ​değil, bütün İspanya İşçi sınıfının sermayeye karşı mücadelesi için ​kritik olduğunu söyledi. Hugo Carrasco konuşmasına işçi olmaktan gurur duyan kendileri gibi işçilerin bütün baskılara karşın, ülkeleri işçi sınıfının elinde olana kadar mücadele edeceklerini belirterek son verirken, Amazon işçileri ve halk alkışlarla ve “Geri adım yok!” “Yaşasın İşçi Sınıfı Mücadelesi!” gibi sloganlarla karşıladı.

İspanya Halkları Komünist Partisi’ni temsilen Genel Sekreter Astor Garcia önderliğinde bir delegasyon Amazon ​iş​çilerinin grevine destek için grev alanındaydı.

Astor Garcia, Amazon g​revine ve önceki gözaltına alınan yoldaşları ve mücadele arkadaşlarına destek için orada olduklarını söyledi. Kardeş partilerin destek ve dayanışmalarına teşekkür eden Garcia, mücadelenin sonunun zafer olacağını ve bu zaferin garantisinin de dayanışma olduğunu söyledi.​ Genel Sekreter Garcia "​Yaşasın işçi sınıfı mücadelesi ve yaşasın Amazon Grevi" ​diyerek sözlerini noktaladı.