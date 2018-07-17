Almanya'da Amazon işçileri greve gitti

Almanya'da Amazon işçileri daha iyi çalışma koşulları talebiyle bir günlük greve gitti. Grev, Amazon'un geleneksel indirim günü olan Prime Day'e denk geldi.

Almanya'da Amazon işçileri daha iyi çalışma koşulları için şirketin geleneksel indirim kampanya dönemi olan Prime Day gününde greve gitti. Amazon işçileri İspanya ve Polonya'da da şu an grevde.

Ver.di Sendikası iş sözleşmelerinin daha sağlıklı çalışma koşulları yönünde iyileşmesi için e-ticaret firmasında çalışan işçilere bir günlük grev çağrısı yaptı.

Ver.di yetkilisi Stefanie Nutzenberger, “Mesajımız açık. Şirket zenginleştikçe, işçilerin sağlığı için para sağlamış oluyor” dedi.

Almanya, ABD'den sonra Amazon'un ikinci büyük pazarı konumunda.