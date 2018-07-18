Amazon işçileri direniyor

​Elektronik ticaret tekeli Amazon’un Madrid’deki işçileri, uzun zamandır yerine getirilmeyen talepleri için Almanya ve Polonya ile eş zamanlı olarak dün greve çıktı. Aralarında İspanya Halkları Komünist Partisi Madrid Örgütü Sekreteri'nin de bulunduğu bir grubu ise polis şiddet göstererek gözaltına aldı. Gözaltılara Türkiye Komünist Partisi'nden de tepki geldi. İşçilerin direnişi tüm gözaltılar serbest bırakılana kadar sürecek.

Elektronik ticaret tekeli Amazon’un Madrid’deki işçileri uzun zamandır yerine getirilmeyen talepleri için Almanya ve Polonya ile eş zamanlı olarak dün greve çıktı.

Grev, işçilerin yüzde 80'inin katılımıyla başarıya ulaşacağını ilk günden gösterdi. İşçilerin kalan yüzde 20'si ise geçici sözleşmelerle çalışan ve iş güvencesi olmayan işçilerden oluşuyor. Greve polisin sert müdahalesi ve gözaltılar damga vursa da, yaşananlar ve grev ana akım medyada yer bulmadı.

Amazon işçileriyle birlikte çalışma yapan İspanya Halkları Komünist Partisi (PCPE) Madrid Sekreteri Hugo Carrasco’nun da içinde olduğu bir grup ise, şiddet kullanılarak gözaltına alındı.





PCPE MÜCADELEYİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI YAPTI

PCPE Siyasi Bürosu, yaptığı açıklamada, Carrasco’nun derhal serbest bırakılması talebinin yanı sıra Amazon işçilerinin mücadelesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Carrasco ve diğerlerinin gözaltına alınmasının tek sebebinin işçi sınıfı mücadelesi yürütmek olduğunun ifade edildiği açıklama ile halka aynı gün saat 18.00'de gözaltıların tutulduğu karakolun önünde bir eylem için çağrıda bulundu.

Akşam saatlerinde PCPE’nin çağrısıyla karakol önünde toplanan Amazon işçileri, partililer ve farklı işyerlerinden işçiler, partili avukatların da çabasıyla serbest bırakılan Hugo Carrasco’yu, alkışlarla, “Yaşasın işçi sınıfı mücadelesi!” ve “Mücadele yüzünden gözaltına alınanlara özgürlük!” sloganlarıyla karşıladılar. Önce yoldaşlarına ve mücadele arkadaşlarına sarılan Carrasco, sonrasında partili yoldaşlarına, çeşitli sendikalardan gelen işçilere ve Amazon İşçilerine dayanışmaları için teşekkür etti. Onların çabaları olmasa çıkamayacağını, hâlâ nezarethanede olacağını ve muhtemelen mahkemeye çıkmayı bekliyor olacağını, hâlâ gözaltında olan diğer işçiler serbest bırakılmadan karakolun önünden ayrılmayacaklarını söyledi. Carrasco’nun konuşmasının öncesinde kısa bir konuşma yapan partili avukat Victor Llanos ise hâlâ bir işçinin serbest bırakılmadığını ve suçlamaların düşürülmediğini belirtti ve suçlamalar düşürülene, bütün gözaltılar serbest kalana kadar oradan ayrılmayacaklarını, mücadelelerinin hiçkimsenin greve gittiği için gözaltına alınmadığı ana kadar süreceğini ifade etti.





TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ'NDEN DAYANIŞMA MESAJI

Carrasco'nun gözaltına alınmasını protesto eden Türkiye Komünist Partisi de PCPE'ye bir dayanışma mesajı iletti. Mesajda, kardeş parti PCPE'nin Madrid Örgütü sekreteri Hugo Carrasco'nun Amazon işçilerinin grevi için yaptığı çalışmalardan dolayı gözaltına alınması şiddetle kınandı ve tüm gözaltıların serbest bırakılması talebi dile getirildi.

AMAZON VE SÖMÜRÜ

Amerikalı milyarder Jeff Bezos'un şirketi Amazon hem kendi işyerlerinde hem de üretim yaptırdığı tesislerde ağır çalışma ve sömürü koşulları dayatıyor. Avrupa'daki depolarında işçilere "robot" muamelesi yapılması, elektronik kelepçe uygulaması, iş başında hastanelik olan çalışanların yanında Amazon, üretim yaptırdığı Foxconn'daki çalışma koşullarıyla da gündemde. Patron Bezos ise Amazon ve Washington Post üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı atışmalarla "mağduru" oynamaya çalışıyor.