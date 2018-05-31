Amazon işçilere 'robot' muamelesi yapıyor

ABD'li şirket Amazon'un kötü çalışma koşulları nedeniyle İngiltere'deki depolarında hastalanan işçiler için, 3 yıl içinde 600 kez ambulans çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Şirket iddiaları hiçbir veri göstermeden reddetti.

Son 3 yıl içinde depolarına 600 kez ambulans çağrılan Amazon, işçilere "robot" muamelesi yapmakla suçlanıyor.

Birmingham yakınlarındaki Rugeley'deki Amazon çalışma sahasına, hamilelik ve doğum sorunları ile ilgili üç ve büyük travma olmak üzere üç olmak üzere toplam 115 ambulans çağrısında bulunuldu. Ayrıca elektrik çarpması için iki ve bilincini kaybederek düşen insanlar için de sekiz çağrı yapıldı. Rugeley deposunda yıl boyunca en az 1800 kişi çalışıyor, en yoğun Noel döneminde ise bu sayı 2 bine çıkabiliyor. Veriler, İngiltere'deki ambulans servis hizmetinden, GMB sendikası tarafından alındı.

Ambulanslar için yapılan çağrı sayısı, benzer bir fiziksel büyüklüğe sahip ve 1300 kişinin çalıştığı yakındaki Tesco deposu içinse, 8 olarak belirtildi.

AMAZON: OLAYLAR İŞLE İLGİLİ DEĞİL, KİŞİSEL

Amazon iddiaları, “bu verilerle ve asılsız anektodlarla, güvensiz çalışma koşullarına sahip olduğumuzu öne sürmek doğru değil" diyerek reddetti. Şirket, ulaştırma merkezlerindeki ambulans hizmetleri talepleri ağırlıklı olarak kişisel sağlık olaylarıyla değil, işle ilgili olduğunu iddia etti.

ABD menşeili şirket, iş alanlarındaki sağlık olaylarının da "kişisel" değil, "işle ilgili" olduğu gerçeğini görmezden gelmeyi tercih etti.

Şirket sözcüsü, Sağlık ve Güvenlik İcra Kurulu'nun yaralanmaları rapor etme yöntemine göre, Amazon işçilerinin İngiltere'de taşımacılık ve depolama faaliyetleri yürüten diğer şirketlerden ortalama olarak yüzde 43 daha az yaralandığını söyledi.

HAMİLE KADINLAR 10 SAAT ÇALIŞIYOR

Oysa GMB, Amerikan firması için çalışan 200 sendikalı işçinin beşte dördünün, yapılan bir ankette iş yüklerinin sonucu olarak acı çektiklerini söylediğini, bir hamile kadına yaklaşık 10-15 saat vardiya yaptırıldığını vurguladı. Sendikalı bir kadın; "Onlara kilometrelerce yürüyemediğimi ve yakın mesafeler istediğimi söyledim. 'Bu senin istediğin değil, bizim karar verdiğimiz şey' dediler" ifadelerini kullandı. Yöneticilerin "çoğu kadın doğum iznine dek aynı tempoyla çalışıyor" dediğini söyleyen kadın, "Bu doğru, çünkü kocaman karınlarıyla çalışan kadınları ben de gördüm" diye konuştu.

Bir başka hamile kadın ise; "Ben hamileyim ve beni 10 saat boyunca sandalyesiz bıraktılar. Hamile olduğumu hissetmeme dahi izin vermiyorlar. İşteyken depresyonda hissediyorum" dedi.

GMB çalışanı Mick Rix işçilerin anlattıklarını aktarırken; “Yüzlerce ambulans çağrısı, hamile kadınları 10 saat çalıştırma, ağır şeyleri taşıma, kaldırma, indirmeye zorlama, ağır arabaları çekme ve kilometrelerce yürüyüş yapma, hatta iş yerindeki düşükler ve hamilelik sorunlarından bahsediyorlar" diyerek, bu tip şeylerin hiçbiri güvenli ve mutlu çalışma ortamında olmayacağını vurguladı.

Amazon'un yanıtı ise; “Bu iddiaları binalarımızdaki faaliyetlerin doğru bir tasviri olarak görmüyoruz” oldu.