Amazon’un depo işçileri tuvalete dahi gidemiyor

Teknoloji devi Amazon’un İngiltere’deki deposuna giren bir araştırmacı işçilerin tuvalete bile gitmekten çekindikleri için ihtiyaçlarını şişelere giderdiklerini ortaya çıkardı.

Amazon'un İngiltere’deki deposunda çalışan işçilerin tuvaletlerin metrelerce uzak olmasından dolayı ihtiyaçlarını şişelere giderdiği söyleniyor.

Eski çalışanlardan biri, personelin işlerinden uzaklaşmalarından dolayı başlarının belaya girmesinden korktuklarını belirtti.

İşçilerin zemin katta bulunan tuvalete varmalarının on dakikayı bulduğu söyleniyor.

Az gelirli İngiliz işçilerine dair kitabı için şirkette gizli bir araştırma yapan James Bloodworth, şirkette ürün sevkıyatçısı olarak çalışıyor. Bloodworth, işçilerin zaman kaybetmemesi için müdürler tarafından sürekli denetlendiğini, bu nedenle işçilerin "tuvalet şişesi" sistemi geliştirdiğini söylüyor.

Bloodworth, işçilerin zaman kaybetme cezasından ve işten çıkarılmaktan korktukları için böyle bir yönteme başvurduklarını belirtiyor.

Rugeley'deki deponun hapishane gibi olduğunu söyleyen Bloodworth, hırsızlığa karşı önlem olarak deponun dört tarafında havalimanı tipi güvenlik tarayıcısı bulunduğunu belirtiyor.

Güvenlik önlemi olarak cep telefonlarının yanı sıra kapüşonlu giyecekler ve güneş gözlükleriyle işe gelmenin de yasak olduğu vurgulanıyor.

Konuya dair açıklama yapan Amazon ise tuvaletlerin çalışanlara yakın bir mesafede bulunduğunu ve iddiaların gerçekleri yansıtmadığını ileri sürüyor.