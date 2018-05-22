Yüz tanıma sistemi kullanan Amazon, kullanıcıların hedefinde

Amazon'un yüz tanıma sistemi Rekognition, ABD'li insan hakları gruplarının tepkisini çekiyor.

ABD'de bir dizi insan hakları grubu, sivil ve dijital hakları ihlal ederek ABD hükümetine kişileri gözetleme konusunda yardım ettiği gerekçesiyle Amazon'dan şikayetçi.

Söz konusu şikayetin sebebi, şirketin gerçek zamanlı yüz tanıma sistemi olan ve büyük kalabalıkları hedef alan Rekognition'ı kullanmaya başlaması.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de dahil olmak üzere çeşitli kurumların Amazon İcra Kurulu Başkanı Jeff Bezos'a yazdığı mektupta, “Amazon'un, ülke çapındaki müşterilere ve topluluklara karşı büyük bir tehdit oluşturan bu hükümet gözetim altyapısını durdurmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Amazon Rekognition on milyonlarca yüzün analiz edilmesine yardımcı oluyor ve zorlu kalabalık fotoğraflarda 100'e kadar yüzü tespit edebiliyor. Öyle ki, Orlando polis departmanı da bu hizmeti kullanan müşteriler arasında sayılıyor.

Mektupta; “Bu ürün (Rekognition) göçmenler de dahil olmak üzere farklı topluluklara ciddi bir tehdit oluşturuyor ve Amazon'un inşa etmek için uğraştığı güven ve saygınlığı hedef alıyor” deniyor.

Amazon, konu hakkında henüz bir yorum yapmadı.

Rekognition, direkt olarak geliştirilciler hedef alınarak hazırlanan bir servis ve temel olarak yüklenen fotoğrafları analiz ediyor. Sistem, fotoğraf içerisindeki objeleri algılamasının yanında, insan yüzlerinden duygularını çıkartabiliyor, köpekleri dahil türlerine göre ayırt edebiliyor.