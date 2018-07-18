Elektronik ticaret tekeli Amazon'un patronu Bezos dünyanın en zengini

Almanya, İspanya ve Polonya'da ağır çalışma koşullarına karşı Amazon işçileri grev yaparken şirketin patronu Bezos dünyanın en zengin adamı ilan edildi. Servetini bir yıl içinde 60 milyar dolar artıran Bezos, 150 milyar dolar servetle Bill Gates'i geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Amazon'un kurucusu ABD'li işadamı Jeff Bezos, Bloomberg'ün 2017 yılı dünyanın en zenginleri listesinde, 150 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer aldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Bezos'un kazancı, son 12 ay içinde 60 milyar dolardan fazla artış gösterdi. Böylece Bezos, Microsoft'un kurucularından Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengini oldu. Gates, 95 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bezos, Forbes dergisine göre Temmuz 2017'de de Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin insanı olmuş ancak Amazon'un hisselerinin değerlerinin düşmesi ardından yeniden ikinci sıraya gerilemişti.

Amazon hem kendi tesislerinde hem de üretim yaptırdığı başka tesislerde çok ağır çalışma koşulları dayatıyor. Dün Bezos'un "servet şampiyonluğu" açıklanırken Amazon işçileri Almanya, İspanya ve Polonya'daki depolarda ağır çalışma koşullarına karşı grevdeydi.