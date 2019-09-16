ABD’de 40 bin General Motors işçisi greve çıkıyor

United Auto Workers dün yaptığı açıklamada, General Motors Co tesislerinde çalışan yaklaşık 40.000 işçinin, ABD'deki iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından greve çıkacaklarını duyurdu. Bu, General Motors’da 12 yılın ardından gerçekleşen ilk ülke çapında grev olacak.

TeleSUR’da yer alan habere göre United Auto Workers (UAW) adlı sendikanın General Motors’la ilişkilerinden sorumlu UAW başkan yardımcısı Terry Dittes, Detroit şehir merkezinde düzenlenen basın toplantısında topu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından greve çıkacaklarını duyurdu. Dittes, "Durumu hafifletmiyoruz, bu bizim son çaremiz." dedi.

GM, yaptığı açıklamada UAW’ye yaptığı teklifin 7 milyar dolardan fazla yatırımı, 5.400 yeni işe alımı ve 8 bin tutarında sözleşme onaylama ikramiyesi içerdiğini belirtti. GM’nin açıklamsında, "İyi niyetle ve aciliyetle müzakere ettik" denildi.

1998'DEKİ GREV FİRMAYA 2 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Grevin, GM’nin Kuzey Amerika’daki faaliyetlerinin büyük ölçüde durdurması bekleniyor. GM'nin işçileri en son 2007'de sözleşme görüşmeleri sırasında iki günlük kısa bir grev yapmıştı. 1998 yılında Flint, Michigan'da 54 gün süren daha büyük çaplı bir grev meydana gelmişti. 54 gün süren grev, ABD’nin en büyük otomotiv üreticisine 2 milyar dolardan fazlaya mal olmuştu.

Dün GM’yle UAW arasındaki görüşmeler askıya alınmıştı.

Sendika, GM’in Ohio ve Michigan’da oto montaj tesislerini kapatmasını durdurmak için mücadele ediyor ve işçilerin Kuzey Amerika’da GM için yıllarca rekor kar elde ettikten sonra daha yüksek ücret almayı hak ettiğini savunuyor.

GM, SENDİKANIN OLMADIĞI YERLERDEKİ ÜCRETLER DAHA DÜŞÜK DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

GM, tesislerin kapatılmasının piyasa değişimlerine karşı gerekli cevaplar olduğunu ve UAW’nin ücretlerinin ve avantajlarının ABD’nin güneyindeki sendikanın var olmadığı otomobil fabrikalarına kıyasla daha yüksek olduğunu savunuyor.

Sendika pazarlık komitesi başkanı Ted Krumm, dün basın toplantısında yaptığı konuşmada, "General Motors’un bize ihtiyaç duyduklarında onlar için çalıştığımızı anlaması gerekiyor. Bunlar karlı zamanlar ... ve adil bir sözleşmeyi hak ediyoruz." sözlerini kullandı.

UAW, ücretler, sağlık yardımı, geçici çalışanlar, iş güvenliği ve kar paylaşımı konularında tarafların anlaşamadığını belirtti.