ABD yeni alıcıları teşvik için fiyatlarda indirime gitti: F-35'lerde damping!

Türkiye ile kriz yaşanırken F-35'lerin üretici firması Lockheed Martin ile Pentagon, projede yüzde 8.8 oranında bir indirim için anlaştı. F-35 fiyatındaki indirim diğer ülkelerin de programa katılımını sağlayacak.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, F-35 savaş uçaklarının üretici firması olan Lockheed Martin’le proje için yüzde 8,8 oranında indirim konusunda anlaştı. Türkiye’nin dahil olduğu ancak Rus S-400 sistemi alımı sebebiyle çıkarılma durumu ile karşı karşıya olduğu programa başka ülkelerin katılmasının önü açılıyor.

Reuters haber ajansına konuşan Pentagon yetkilisi, ABD Savunma Bakanlığı Lockheed Martin’le en son verilen F-35 siparişlerinde yüzde 8,8 oranında indirim yapılması için el sıkıştı. Anlaşmayla beraber savaş uçağının 80 milyondan daha az bir maliyeti olurken, neredeyse bir yıllık bedel düşülmüş oldu.

478 ADET F-35, 34 MİLYAR DOLAR

Pentagon 3 yıl içinde F-35 anlaşmasının değerinin 478 adet F-35 uçağı için 34 milyar dolar olacağını belirtti. Üretilen en pahalı savaş uçağı olma özelliğini taşıyan uçakların 12. partisi için nihai anlaşmanın Ağustos ayında imzalanması bekleniyor.

F-35'İN BİRİM FİYATI İSTENİLEN SEVİYEDE

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Ford, bu yıl için varılan anlaşmanın her F-35 uçağının maliyetini 89,2 milyon dolardan 81,35 milyon dolara indirdiğini söyledi. Alımın ikinci ve üçüncü yıllarını kapsayan seçenekler uyarınca da her savaş uçağının fiyatının 80 milyon doların altına düştüğünü belirtti. Sonraki yıllarda yılda 160 F-35 savaş uçağı üretileceği belirtiliyor.

F-35 programı uzun süredir filoyu 3 bin savaş uçağını kapsayacak şekilde genişletmek ve F-35’in birim fiyatını da 80 milyon doların altına düşürmeyi amaçlıyordu.

LOCKHEED MARTİN İNDİRİMİ YABANCI MÜŞTERİLERİ TEŞVİK İÇİN YAPIYOR

Lockheed Martin’in gelirinin önemli bir parçası olan F-35 projesi kapsamında son dönemde maliyeti kontrol altına almak için daha ucuz şirketler bulmak amacıyla ihale düzenliyor. F-35 projesinde yapılan yeni fiyatlamanın F-35 programına daha fazla sayıda yabancı müşterinin katılmasını teşvik edebileceği belirtiliyor. Lockheed Martin yöneticileri F-16 savaş uçağı bulunan her ülkenin potansiyel bir müşteri olduğunu belirtmişti.

Pentagon’un F-35 projesinden sorumlu olan Koramiral Mathias Winter Kongre’ye verdiği ifadede olası F-35 müşterileri arasında Yunanistan, Singapur, Romanya, İspanya ve Polonya’nın olabileceğini söylemişti.

Finlandiya, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlişkleri de F-35 alımını değerlendiren diğer ABD müttefikleri arasında yer alıyor.