Pentagon: Türk pilotların F-35 eğitim uçuşları sonlandırıldı

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitim uçuşlarının sonlandırıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35 programı kapsamında Türk pilotlarının eğitim uçuşlarına son verildiğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, Pentagon sözcülerinden Hava Kuvvetleri Yarbayı Mike Andrews, Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Türk pilotların eğitim uçuşlarının sonlandırıldığını söyledi.

Türk pilotların uçuşlarının sonlandırıldığından bakanlığın haberdar olduğunu belirten Andrews “Türkiye’nin politikasında bir değişiklik olmadığı sürece, F-35 programına katılımının yavaşlatılması için Türk müttefikimizle yakın çalışma içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.



ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta, Türkiye’nin, 31 Temmuz’a kadar Rusya'dan S-400 alması halinde, F-35 programının tamamen iptal edileceğini bildirmişti.

Türkiye’nin F-35 eğitimi için ABD'ye gönderdiği 42 personelinin de 31 Temmuz’a kadar ülkeden ayrılmalarını istediği mektupta Shanahan, 12 Haziran 2019’da yapılacak yıllık F-35 İcra Kurulu Başkanları Yuvarlak Masa toplantısına Türkiye’nin katılımını öngörmediklerini kaydetmişti.



Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Shanahan’ın mektubunu doğrulayarak, mektupta iki ülke arasındaki sorunlara “bir çözüm bulunması yönünde beklentinin dile getirildiği” ve “görüşmelere devam edilmesinin öneminin ifade edildiği” görüşüne yer vermişti.



Shanahan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 26-27 Haziran tarihlerinde Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi kapsamında görüşmesi bekleniyor.

