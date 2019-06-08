Pentagon, Türkiye’yi F-35 programından çıkarma planının ayrıntılarını açıkladı

Türkiye’nin S-400 alımlarıyla ilgili kritik süreçte yapılan karşılıklı açıklamalar somut adımlara dönüşüyor. ABD'nin Türkiye'nin S-400'ler konusunda ısrar etmesi durumunda F-35 programından çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından dün bu konuda yapılan bir eylem planı basın mensuplarına dağıtıldı.

ABD Savunma Bakanlığı’nda yapılan basın toplantısında, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini tedarik etmesi durumunda F-35 programından çıkarılmasına ilişkin ayrıntılar açıklandı. Buna göre ABD 31 Temmuz'da dek ülkedeki hava üslerinde F-35 eğitimi alan tüm Türk personeli geri gönderecek, hava üslerine girişlerini yasaklayacak. Türkiye 12 Haziran'da yapılacak F-35 yöneticilerinin Yuvarlak Masa toplantısına katılmayacak. F-35 Ortaklığı konusundaki mutabakat metni Türkiye'nin katılımının durdurulmasına göre yeniden düzenlenecek.

Dün yayınlanan haberlerde duyurulan basın toplantısında gazetecilere "unclassified" notuyla dağıtılan bir belge ABD tarafının somut adımlar atmaya başladığını, en azından planladığı somut adımları Türkiye tarafıyla net bir biçimde paylaştığını gösteriyor.

Pentagon tarafından basına dağıtılan planda şu maddeler yer alıyor:

"- Pilot ve bakım personeli eğitimleri

ABD’de Luke Hava Kuvvetleri ve Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’nde F-35 eğitimine katılan 42 öğrenci bulunuyor:

- 18’inin Haziran’da

- 12’sinin Temmuz’da

10’unun Ağustos’ta

2’sinin Eylül’de eğitimlerini tamamlaması planlanmıştı.

F-35 eğitimindeki Türk personeli 31 Temmuz 2019’a dek ABD’de kalabilir. Bu (takvim) personelinizin en az akamete uğramasını sağlayacaktır çünkü çoğunluğun eğitimini tamamlamış olacak ve geriye kalanlar da geri atanmaları için yeterli süreye sahip olacaklardır.

F-35 programı kapsamında ABD’de bulunan iki eğitimci pilot da dahil olmak üzere tüm Türk personelin ülkeyi 31 Temmuz 2019’a kadar terk etmesi gerekmektedir. Tüm davetle ilgili seyahat emirleri ve Ortak Erişim Kartları iptal edilecektir ve Türk hava kuvvetleri personelinin Luke ve Egrin Hava Üslerine ve binalarına girişi yasaklanacaktır.

Yeni F-35 eğitimi yok: Bu yıl 35 öğrencinin F-35 eğitimine alınması planlanmıştı (20 öğrenci Haziran 2019’da, 14 öğrenci Temmuz-Kasım 2019’da). Bu eğitim yapılmayacak çünkü Türkiye’nin F-35 programını askıya alıyoruz. Sistemler hakkında yeterlilik elde etme gereği artık ortadan kalkmıştır.

Ortak Program Ofisi’ndeki Kooperatif Proje Personeli: Türkiye Ortak Program Ofisi’ndeki personelini 31 Temmuz 2019’dan geç olmamak kaydıyla geri çekecektir. Bu noktada tüm davetsel Seyahat Emirleri ve Ortak Erişim Kartları iptal edilecek ve Türk Hava Kuvvetleri personelinin Ortak Program Ofisi tesislerine girmesi yasaklanacaktır.

F-35 CEO Yuvarlak Masa toplantısına katılım yok: F-35 programıyla ilgili faaliyetlerde Türkiye’nin gelecekteki yokluğunu kolaylaştırmak üzere, Türkiye 12 Haziran’da yapılacak olan yıllık F-35 CEO Yuvarlak Masa toplantısına katılmayacaktır.

Üretim, idame ve sonraki geliştirme (Production, Sustainment, Follow-on Development - PSFD): F-35 Ortaklığı, PSFD Mutabakat Muhtırası’nda güncelleştirmeyi gerektirmektedir. ABD bu güncelleştirme müzakerelerini Türkiye’nin dışındaki tüm Ortaklarla yürütecektir. ABD Türk ortağımızın katılımının olmadığı bir F-35 programını planlamalıdır.

F-35 iş paylaşımı

F-35 teçhizatının Türkiye’ye tesliminin durdurulması: ABD Türkiye’ye AT-5 ve AT-6 uçakları dahil olmak üzere F-35 malzemelerinin teslimatını ve faaliyetlerini belirsiz süreliğine durdurmaya devam edecektir.

F-35 iş paylaşımı atamaları: Türkiye F-35 programında yeni bir iş paylaşımı almayacaktır. Halihazırdaki iş paylaşımı alternatif kaynaklara aktarılacaktır.