ABD doğalgazda Rusya'nın yerini Katar'ın almasını istiyor

ABD, Avrupa'ya doğalgaz sağlaması için Katar'la görüşmeler gerçekleştiriyor. ABD'nin doğalgaz piyasasında Rusya'nın yerini Katar'ın almasını istediği bildiriliyor.

Rusya'nın enerji piyasasındaki konumundan rahatsız olan ABD'nin, Avrupa'ya doğalgaz sağlaması için Katar'la görüşme içerisinde olduğu aktarılıyor.

Reuters'in aktardığına göre Katar ABD'deki sıvılaştırılmış doğalgaz projelerine 20 milyar dolar yatırma kararı almıştı.

Habere göre ABD, Rusya'ya gelebilecek ek yaptırımlara işaret ederek Avrupa ülkelerinden Rusya yerine Katar'ı tercih etmelerini istiyor. Almanya'nın ABD'nin bu yöndeki taleplerine rağmen Rusya ile doğalgaz hattı projelerini sürdürdüğü biliniyor.

AVRUPA'YA SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ

ABD Enerji Bakanı Yardımcısı Dan Brouillette, Reuters'e yaptığı açıklamada ABD'nin Katar ile görüşmelerde olduğunu, Katar'dan Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz taşımasını istediklerini söyledi.

Almanya'nın mevcut doğalgaz ithalatının yüzde 60'ı Rusya'dan yapılıyor.

Brouillette, konuyu Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi ile görüştüklerini, Katar'ın bu fikre ilgi duyduğunu aktardı.

ABD KUZEY AKIM 2'YE KARŞI ÇIKIYOR

Rusya ile Kuzey Akım 2 projesini sürdüren Almanya, bu yolla Ukrayna üzerinden geçmeyen, daha istikrarlı bir doğalgaz hattına sahip olmayı umuyor. Ancak proje ABD yanlısı Ukrayna yönetiminin ve ABD'nin tepkisini çekiyor.

Almanya Avrupa'nın en büyük enerji tüketicisi durumunda.

ABD'li bakana göre Almanya, Kuzey Akım 2 projesini sürdürse de, Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz satın alınması ihtimalini kabul etti.