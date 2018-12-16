Katar ABD'deki sıvılaştırılmış doğal gaz projelerine 20 milyar dolar yatıracak

Katar'ın gelecek beş yılda ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz projelerine 20 milyar dolar yatıracağı açıklandı.

Katar Enerji Bakarı Saad Şeride el-Kaabi, ABD'nin enerji projelerine beş yılda 20 milyar dolar yatıracaklarını duyurdu. Katarlı bakan, projelerin sıvılaştırılmış doğal gazla ilgili olduğunu söyledi.

"ABD'nin büyük potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ve üretim çok uzun süre devam edecek" diyen Katarlı bakan, bu sebeple ABD enerji sektörüne yatırım yapmayı söylediklerini ifade etti.

El-Kaabi, konvansiyonel olmayan enerji projelerine de yatırım yapabileceklerini söyledi.

Katarlı bakan, 2024 yılına kadar dört yeni sıvılaştırılmış doğal gaz üretim hattı açacaklarını ve üretimlerini yılda 77 milyon tondan 110 milyon tona çıkartacaklarını belirtti.