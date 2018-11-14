ABD-Rusya arasında 'Türk Akımı' ve 'Kuzey Akım 2' tartışması

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Türk Akımı ile Kuzey Akım-2 boru hatlarının yapımına karşı olmaya devam ettiklerini belirtti. Rusya'dan yapılan açıklamada boru hatlarının inşasının süreceği ifade edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Başbakano Vladimir Groysman ile görüşen ABD Enerji Bakanı Rick Perry, "ABD, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2'ye mücadelesini sürdürüyor. Bunun sebepleri de ortada. Ukrayna ve Avrupa vatandaşları, tek kaynaktan enerji tedarikinin esiri haline gelmemeli" dedi.

Perry, ABD'nin enerji alanında Ukrayna'yla partner olarak çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

UKRAYNA ABD İLE ORTAKLIKTAN YANA

Böyle bir ortaklığa ilgi duyduklarını dile getiren Ukrayna Başbakanı Groysman, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliği için sayısız fırsatın olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ukrayna doğalgazının üretimi, doğalgaz transit sisteminin idaresi, nükleer alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve birlikte daha güçlü olmamız için iyi fırsatlara sahip olduğumuz her alanda partnerliğe hazırız".

RUSYA'DAN YANIT

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, ABD'nin tehditlerine rağmen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin gerçekleştirileceğinden emin olduğunu söyledi.

Kommersant gazetesine konuşan Miller, ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yönelik tehditlerine cevap verdi.

Miller, "Siz de görüyorsunuz ki, 200 kilometreyi halihazırda inşa ettik. Geri kalan kısmı da inşa edeceğiz" dedi.

ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, "Avrupa'yı dolayısıyla da ABD'yi bağımlı hale getireceğini öne sürdüğü boru hattının inşasını durdurmak için birçok gerekçeye sahip olduğunu" iddia etmişti.