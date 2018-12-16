ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya 'Kuzey Akım-2'ye katılmama' talebi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, 'Almanya’yı bu boru hattından dolayı güvenliği tehlikeye giren komşularının endişelerini dikkate almaya çağırıyoruz' diyerek Almanya'dan Kuzey Akım-2'ye katılmamasını istediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, ABD'nin Almanya'ya Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattının inşasının iptali konusunda 'komşularını dinleme' çağrısı yaptığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Palladino, "Avrupa Parlamentosu’nun 12 Aralık’ta almış olduğu karar, Ukrayna'nın Avrupa enerji kaynakları ağındaki rolünün önemini tekrarlamakta ve Kremlin destekli Kuzey Akım-2 gaz boru hattının inşasını siyasi bir proje olmasından dolayı kınamaktadır. Almanya’yı bu boru hattından dolayı güvenliği tehlikeye giren komşularının endişelerini dikkate almaya çağırıyoruz" dedi.

'ENERJİ İŞBİRLİĞİNİ SABOTE ETMEK ÇILGINLIK'

Avrupa Parlamentosu geçen hafta Kuzey Akım-2 boru hattı projesinin kapatılmasını öngören karar tasarını kabul etmişti. Karar tasarısının metninde, Kuzey Akım-2'nin politik olduğu ve Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturduğu belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "Enerji işbirliğine karşı çıkmak, onu sabote etmek, enerjiye ihtiyacı olan Avrupa için çılgınlıktır" demişti.

Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Rus sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle Kerç Boğazı'ndaki Ukrayna savaş gemilerinin alıkonulmasına ilişkin olayla ilgili olarak AB'nin Kuzey Akım-2'den vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

Yetkilinin konuşmasının transkripti, Dışişleri Bakanlığı’nın basın servisi tarafından dağıtılmıştı. Yetkilinin adı belirtilmese de konuşmanın bir bölümünde, kendisinden 'ABD-Ukrayna Stratejik Ortaklık Komisyonu Eş Başkanı' olarak söz ettiği duyulmuştu. Bu komisyonun ABD tarafına Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna tarafına ise Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin'in başkanlık ettikleri biliniyor.